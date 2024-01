Congressi di Forza Italia: ad Altamura un seggio elettorale

Saranno oltre novemila gli iscritti a Forza Italia che parteciperanno con diritto di voto ai congressi provinciali del partito in tutta la Puglia. I congressi eleggeranno i nuovi coordinatori provinciali e di grande città, i componenti dei coordinamenti e i delegati che parteciperanno al prossimo Congresso nazionale del partito previsto a Roma il 24 e 25 febbraio.Per il Congresso provinciale di Bari sono state previste 4 sedi di seggio elettorale per consentire agli oltre tremila iscritti della provincia di poter agevolmente votare e partecipare al congresso che avrà come sede principale di svolgimento l'hotel Villa Romanazzi Carducci. Le altre sedi di seggio elettorale da cui sarà possibile votare, seguire la diretta e intervenire saranno ad Altamura (Multicinema Teatro Mangiatordi), Monopoli (Tenuta Chianchizza) e Corato (La locanda di Beatrice).Le operazioni al seggio di Altamura si svolgeranno sabato 13 gennaio, alle ore 10, e riguarderanno i soci dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Palo del Colle, Poggiorsini, Santeramo del Colle, Gioia del Colle, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari.Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti regolarmente a Forza Italia entro la data del 31 ottobre. Sarà possibile presentare la candidatura a Coordinatore provinciale o di Grande città entro 48 ore prima della celebrazione del rispettivo congresso.Ad Altamura, intanto, Forza Italia giovani ha comunicato di aver raggiunto le 200 adesioni di under 35. Con l'obiettivo di: "Essere sempre più protagonista. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta e siamo pronti per affrontare le prossime sfide".