A Gianni Moramarco il sostegno dei rappresentanti di Governo

Si è tenuta sabato, presso il foyer del Teatro Mercadante di Altamura, la conferenza relativa all'adesione di Fratelli d'Italia e Forza Italia, a supporto della candidatura a sindaco di Giovanni Moramarco.In una sala gremita di cittadini, il viceministro alla Giustizia senatore Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario di Stato alla salute Marcello Gemmato hanno confermato il loro supporto incondizionato al candidato sindaco di Altamura Giovanni Moramarco.L'avvocato Moramarco, nel ringraziare del sostegno espresso dai due rappresentanti di Governo, ha lanciato anche alcune proposte di lavoro e temi su cui ha chiesto l'interessamento del Governo. Per Moramarco la priorità "è rilanciare Altamura, la leonessa deve riprendere a ruggire", per significare che nel programma sarà dato grande rilevanza a tutti i temi con cui Altamura diventerà punto di riferimento per la Puglia e per il Sud. In tal senso si farà leva su identità, sulle radici, su programmi ambiziosi come la riapertura di un presidio del Tribunale di Bari ad Altamura, una maggiore centralità per l'ospedale della Murgia che è ancora "periferia" nelle politiche sanitarie in Puglia. Anche l'inedita proposta - è stata la prima volta che qualcuno l'ha lanciata - di riportare sul territorio l'antico cratere che è opera del "pittore di Altamura" e che è custodito al British Museum di Londra.