Elezioni
Elezioni
Elezioni

Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione

Si vota sino alle ore 15.00, poi lo spoglio

Altamura - lunedì 24 novembre 2025
Alle 7 sono stati riaperti i seggi nei Comuni pugliesi per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota sino alle ore 15.

Sono quattro i candidati alla carica di presidente, in ordine alfabetico:
  • Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: PD Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Popolari per Decaro;
  • Ada Donno, Puglia pacifista;
  • Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Udc e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;
  • Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.
Gli elettori sono oltre 3 milioni e 500mila, distribuiti in 4.032 sezioni in tutta la Puglia. Ad Altamura gli aventi diritto al voto sono circa 58mila, suddivisi in 60 sezioni. In tutto sono 50 i consiglieri regionali da eleggere. In base al numero dei residenti, alle circoscrizioni elettorali sono assegnati 23 seggi (7 Bari, 2 BAT, 2 Brindisi, 4 Foggia, 5 Lecce, 3 Taranto) mentre gli altri 27 seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri.

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza. Al seggio viene consegnata una sola scheda.

In calo l'affluenza. Alla chiusura dei seggi del primo giorno delle elezioni, ad Altamura hanno votato 18.790 elettori, pari al 32,21%. La percentuale è in deciso calo rispetto al 41,12% del precedente di 5 anni fa. Nel complesso, nel 2020 ad Altamura si recò alle urne il 58,7% degli aventi diritto.

Alla chiusura delle sezioni, inizierà lo spoglio. Quindi oggi si avrà il verdetto sul nuovo presidente della Regione Puglia, che guiderà l'ente dopo oltre 10 anni di governo di Michele Emiliano, eletto la prima volta il 31 maggio del 2015 e rieletto alle elezioni del 20 e del 21 settembre 2020.
  • Regione Puglia
  • Partiti politici
  • Presidenza della Regione Puglia
  • Elezioni regionali
  • Consiglio regionale
  • Scrutinio
  • Elezioni
Altri contenuti a tema
Domenica di voto per le elezioni regionali Domenica di voto per le elezioni regionali Si vota oggi (sino alle ore 23) e domani (dalle 7 alle 15)
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Pubbliredazionale Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia” Spazio autogestito a pagamento
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Pubblicata la scheda elettorale
L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia” L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia” “Per portare la voce del territorio nell’istituzione”
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Palazzo di città Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Oggi la seduta pubblica della commissione elettorale
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza Politica Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza Una decina da Altamura gli aspiranti al Consiglio regionale
Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Palazzo di città Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Si possono presentare le manifestazioni di disponibilità
Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
24 novembre 2025 Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
23 novembre 2025 Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
Domenica di voto per le elezioni regionali
23 novembre 2025 Domenica di voto per le elezioni regionali
Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
22 novembre 2025 Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
22 novembre 2025 Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
21 novembre 2025 L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
21 novembre 2025 Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
21 novembre 2025 Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
Volley A2: obiettivo quinto posto
20 novembre 2025 Volley A2: obiettivo quinto posto
Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
20 novembre 2025 Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
20 novembre 2025 Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
19 novembre 2025 Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.