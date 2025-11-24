Elezioni
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
Si vota sino alle ore 15.00, poi lo spoglio
Altamura - lunedì 24 novembre 2025
Alle 7 sono stati riaperti i seggi nei Comuni pugliesi per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota sino alle ore 15.
Sono quattro i candidati alla carica di presidente, in ordine alfabetico:
L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza. Al seggio viene consegnata una sola scheda.
In calo l'affluenza. Alla chiusura dei seggi del primo giorno delle elezioni, ad Altamura hanno votato 18.790 elettori, pari al 32,21%. La percentuale è in deciso calo rispetto al 41,12% del precedente di 5 anni fa. Nel complesso, nel 2020 ad Altamura si recò alle urne il 58,7% degli aventi diritto.
Alla chiusura delle sezioni, inizierà lo spoglio. Quindi oggi si avrà il verdetto sul nuovo presidente della Regione Puglia, che guiderà l'ente dopo oltre 10 anni di governo di Michele Emiliano, eletto la prima volta il 31 maggio del 2015 e rieletto alle elezioni del 20 e del 21 settembre 2020.
- Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: PD Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Popolari per Decaro;
- Ada Donno, Puglia pacifista;
- Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Udc e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;
- Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.
