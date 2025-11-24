Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione

Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: PD Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Popolari per Decaro;

Ada Donno, Puglia pacifista;

Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Udc e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;

Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.

Alle 7 sono stati riaperti i seggi nei Comuni pugliesi per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota sino alle ore 15.Sono quattro i candidati alla carica di presidente, in ordine alfabetico:Gli elettori sono oltre 3 milioni e 500mila, distribuiti in 4.032 sezioni in tutta la Puglia.. In tutto sono 50 i consiglieri regionali da eleggere. In base al numero dei residenti, alle circoscrizioni elettorali sono assegnati 23 seggi (7 Bari, 2 BAT, 2 Brindisi, 4 Foggia, 5 Lecce, 3 Taranto) mentre gli altri 27 seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri.L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza. Al seggio viene consegnata una sola scheda.In calo l'affluenza.Alla chiusura delle sezioni, inizierà lo spoglio. Quindi oggi si avrà il verdetto sul nuovo presidente della Regione Puglia, che guiderà l'ente dopo oltre 10 anni di governo di Michele Emiliano, eletto la prima volta il 31 maggio del 2015 e rieletto alle elezioni del 20 e del 21 settembre 2020.