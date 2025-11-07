Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari

Prototipo scheda Elezioni regionali 2025

Sorteggiato l'ordine dei candidati alla Presidenza della Regione per le elezioni del 23 e del 24 novembre prossimi. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 23, dalle ore 7 alle 23, e nella giornata di lunedì 24, dalle ore 7 alle ore 15. Intanto la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Lunedì ci sarà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bari, insieme ai leader della coalizione.L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza.La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio è unica. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato.Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può:• votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;• votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;• votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;• votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.L'elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.