Forza Italia: Marroccoli confermato segretario

Altamura, grande partecipazione alla kermesse di Forza Italia: "Noi alternativi alla sinistra di Emiliano e Petronella". Marroccoli confermato Segretario Comunale. Presenti i parlamentari di Forza Italia e i vertici provinciali e regionali del partito.Una grande festa di partito in cui centinaia di iscritti e simpatizzanti si sono riuniti per l'elezione del segretario cittadino: il congresso di Forza Italia ad Altamura ha confermato il consigliere comunale Giandomenico Marroccoli alla guida del partito.Il dibattito congressuale è stato arricchito dalla presenza dei principali esponenti di Forza Italia, tra cui il Coordinatore Regionale On. Mauro d'Attis e i parlamentari Rita dalla Chiesa e Vito De Palma. Numerosi gli amministratori locali dell'hinterland barese, le associazioni e gli imprenditori presenti.Marroccoli ha rimarcato le partite politiche locali e regionali in cui Forza Italia è in prima linea, proiettando i sostenitori al prossimo appuntamento elettorale regionale in un clima di fiducia, dialogo ed impegno reciproco per il bene della Provincia di Bari e di Altamura.