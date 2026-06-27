Giovane altamurano soccorso nella gravina di Matera

Un giovane di Altamura è stato soccorso l'altro ieri, di sera, nella gravina di Matera dove si è sentito male durante un'escursione non riuscendo più a risalire. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso nazionale alpino e speleologico che hanno utilizzato il sistema di geolocalizzazione per rintracciarlo.Infatti la centrale GeoResQ di Sassari ha ricevuto l'allarme per una persona in difficoltà lungo un sentiero del Parco della Murgia Materana. Il sistema ha localizzato la posizione e ha attivato il contatto diretto con il Soccorso alpino della Basilicata, permettendo così l'intervento. Si tratta di un sistema che trasmette in tempo reale la posizione e consente di ridurre i tempi di intervento in un'area particolarmente impervia, dove la geolocalizzazione precisa è spesso decisiva.L'area era molto impervia, su un sentiero che scende verso il torrente. Il giovane è stato raggiunto e poi accompagnato in superficie. Superati gli effetti del malore, è riuscito a risalire a piedi, non potendosi intervenire con altri mezzi.Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.