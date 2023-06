A Matera arriva Quid, il nuovo ristorante con vista Sassi

13 foto ristorante quid

La città di Matera accoglie con entusiasmo l'apertura del ristorante Quid, nuovo gioiello culinario incastonato alle soglie dei Sassi di Matera e che promette un'esperienza gastronomica senza precedenti. Nulla è stato lasciato al caso, a partire dal locale studiato in ogni singolo dettaglio e dallo stile elegante e minimale. La promessa è quella di creare un'atmosfera sospesa, un "abbraccio raffinato" dove il tempo rallenterà per lasciare spazio ad un'inedita esperienza gastronomica.La firma di ogni piatto proposto nel menù è dello Chef Mirko Quarto. Il talentuoso gravinese da sempre impegnato nella ricerca di una personalissima visione dei piatti della tradizione, ma rimodulati in chiave "stellata" e contemporanea. L'esperienza maturata all'interno di ogni cucina gli ha permesso di trovare il suo equilibrio tra tecnica, antichi saperi e sapori. Lo Chef si è formato nelle cucine del 3 Stelle Michelin Heinz Beck e ha collaborato con gli chef stellati Felix Lo Basso, Giovanni Solofra e Vitantonio Lombardo.Il frutto di tutte le sue esperienze è contenuto nel menù Quid che, tra nomi evocativi e alcuni più familiari, promette un'esperienza fatta di sfumature, intuizioni e creatività.Per informazioni e prenotazioni: www.ristorantequid.it