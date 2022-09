Speciale sulla visita del Papa a Matera: il programma e le informazioni

Cresce l'attesa per la visita pastorale di Papa Francesco in programma domani (domenica 25 settembre) a Matera, per la conclusione del 27esimo Congresso Eucaristico nazionale della Cei (la conferenza dei vescovi italiani) dal titolo "Torniamo al gusto del pane". Ci saranno partecipanti anche dalla Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti.- Partecipano circa 800 delegati, di 166 diocesi italiane, insieme a circa 80 vescovi, per condividere quattro giorni di preghiera, riflessione e confronto sulla centralità dell'eucaristia nella vita del cristiano e della comunità. Numerosi sono i divieti e le disposizioni per la viabilità e non è facile spostarsi in auto o trovare parcheggio in una vasta area della città. Non ci sono corse speciali di treni da Altamura a Matera. A Matera, invece, è previsto un servizio di treni navette delle Ferrovie Appulo Lucane In base al programma il Papa atterra in elicottero al Campo scuola alle 8.30. Trasferimento allo stadio comunale in papa-mobile. Alle 9 inizio della messa, a seguire l'Angelus. Nello stadio è prevista la capienza massima di 12.300 persone, sedute sul manto erboso (circa 5000) e sugli spalti. La celebrazione terminerà alle ore 11. Alla fine della messa, trasferimento al Campo scuola e partenza del Papa in elicottero.- Papa Bergoglio sarà il secondo pontefice in circa 30 anni a Matera: il 27 aprile del 1991 tenne una visita pastorale Papa Giovanni Paolo II.