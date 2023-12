Team Altamura conquista il campo di Matera. E allunga in testa

Giornata memorabile per Team Altamura. Nell'ultima giornata di andata conquista il campo di Matera in una trasferta delicata e tesa. Grande prestazione dei ragazzi di Giacomarro che hanno affrontato il Matera a viso aperto, soffrendo e difendendosi bene, sia nel primo che nella ripresa.La vittoria porta la firma di Loiodice, sempre più giocatore decisivo per questa squadra. Il gol è stato spettacolare: un calcio di punizione da venti metri che si è infilato nell'angolo con precisione di centimetri. Rete decisiva che è arrivata verso il finale del primo tempo. E che i biancorossi hanno difeso bene sino al 51' della ripresa.Giornata importantissima. Perché Team Altamura allunga anche in classifica. Capolista solitaria, a +6 dal Nardò che oggi ha perso ed è stato raggiunto dal Martina.(seguono dettagli)