Team Altamura: Devis Mangia
Team Altamura: Devis Mangia
Calcio

Arriva il Siracusa, per Team Altamura una classifica bugiarda

Le parole di Mangia prima della gara

Altamura - sabato 28 marzo 2026 18.23
Team Altamura - Siracusa
34ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 29 Marzo 2026, ore 14:30
Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''

Ultima gara del mese di Marzo per il Team Altamura di Mister Mangia che ha concluso il famoso trittico di partite con squadre dei piani alti con 0 punti ma rimanendo comunque all'undicesimo posto - valevole per i playoff in caso di vittoria del Potenza in Coppa Italia - in classifica del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi. I biancorossi ospitano in casa il Siracusa, reduce in settimana da un'ulteriore penalizzazione di 5 punti in classifica e fanalino di coda di esso, scavalcato dal Foggia. All'andata allo Stadio Nicola De Simone il match terminò 1-1, col pareggio acciuffato a pochi secondi dalla fine dai padroni di casa. 

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Le ultime partite, nonostante i risultati, hanno visto prestazioni importanti: la squadra non è mai stata in difficoltà reale e ha sempre giocato alla pari contro avversari di alto livello. Nell'ultima gara l'episodio dell'espulsione ha inciso in maniera determinante sull'andamento del match, soprattutto dopo un inizio molto positivo nei primi minuti. Riguardo a Curcio, l'intervento è stato sicuramente incauto, ma non c'è stata alcuna volontà antisportiva: dalle immagini si vede chiaramente che guarda la palla fino all'ultimo e prova un gesto tecnico. È stato un impatto sfortunato che ha condizionato la partita. Anche in inferiorità numerica la squadra ha fatto il suo, ma resta la consapevolezza che qualcosa si poteva gestire meglio."

"Quella contro il Siracusa sarà una partita tutt'altro che semplice: la classifica non rispecchia il reale valore della squadra, anche a causa delle penalizzazioni. È una squadra con idee di gioco precise e giocatori di qualità, capace di creare difficoltà in ogni momento. Noi dobbiamo affrontare la gara con grande attenzione e consapevolezza, senza farci ingannare dai numeri. Servirà essere pronti a leggere tutte le fasi del match, sia quando avremo il possesso sia quando lo avranno loro. L'aspetto fondamentale sarà l'atteggiamento: dobbiamo avere motivazioni forti, perché è il momento di tornare a fare punti dopo buone prestazioni non concretizzate. Chi scenderà in campo dovrà sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, anche considerando l'assenza di Curcio, adattando il nostro gioco ma mantenendo identità e qualità." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Curcio sarà assente per squalifica. Fuori anche Crimi, Peschetola e Silletti, mentre altre situazioni verranno valutate all'ultimo. Rosafio è convocato, anche se rientra da un problema."  Appuntamento, dunque, per domenica 29 marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Siracusa, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Millico, Simone, Grande.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno Biancorossi in vantaggio grazie a un guizzo di Grande, poi la rimonta
Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana Mister Mangia: “Complimenti ai ragazzi per la gara con Catania"
Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero Sconfitta immeritata per i padroni di casa, Casasola sigla l’1-2 a poco dal termine
Team Altamura pronto alla sfida con il Catania Team Altamura pronto alla sfida con il Catania Mangia: "Serve prestazione al massimo"
Team Altamura ko, il Cosenza non concede nulla Team Altamura ko, il Cosenza non concede nulla I calabresi si impongono di misura: l’1-0 di Beretta decide la gara
Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza Team Altamura: difficile trasferta a Cosenza Nella conferenza stampa pre-gara ha parlato il capitano Silletti
Team Altamura batte di misura il Foggia Team Altamura batte di misura il Foggia Decide Curcio (come all’andata). Domenica si va a Cosenza
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere Mister Mangia: “Gara importantissima per entrambe le squadre”
Trattamento contro l'ipertensione arteriosa resistente ai farmaci
28 marzo 2026 Trattamento contro l'ipertensione arteriosa resistente ai farmaci
Bus in città: nuovo incontro con i pendolari
27 marzo 2026 Bus in città: nuovo incontro con i pendolari
Raccolta differenziata: i Comuni della Murgia sono "ricicloni "
27 marzo 2026 Raccolta differenziata: i Comuni della Murgia sono "ricicloni"
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
26 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
La primavera può aspettare: allerta meteo in Puglia
26 marzo 2026 La primavera può aspettare: allerta meteo in Puglia
Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende
26 marzo 2026 Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende
Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
25 marzo 2026 Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
25 marzo 2026 Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
25 marzo 2026 Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
25 marzo 2026 Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
24 marzo 2026 Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
24 marzo 2026 La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.