Arriva il Siracusa, per Team Altamura una classifica bugiarda

Team Altamura - Siracusa34ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 29 Marzo 2026, ore 14:30Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''Ultima gara del mese di Marzo per il Team Altamura di Mister Mangia che ha concluso il famoso trittico di partite con squadre dei piani alti con 0 punti ma rimanendo comunque all'undicesimo posto - valevole per i playoff in caso di vittoria del Potenza in Coppa Italia - in classifica del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi. I biancorossi ospitano in casa il Siracusa, reduce in settimana da un'ulteriore penalizzazione di 5 punti in classifica e fanalino di coda di esso, scavalcato dal Foggia. All'andata allo Stadio Nicola De Simone il match terminò 1-1, col pareggio acciuffato a pochi secondi dalla fine dai padroni di casa.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Le ultime partite, nonostante i risultati, hanno visto prestazioni importanti: la squadra non è mai stata in difficoltà reale e ha sempre giocato alla pari contro avversari di alto livello. Nell'ultima gara l'episodio dell'espulsione ha inciso in maniera determinante sull'andamento del match, soprattutto dopo un inizio molto positivo nei primi minuti. Riguardo a Curcio, l'intervento è stato sicuramente incauto, ma non c'è stata alcuna volontà antisportiva: dalle immagini si vede chiaramente che guarda la palla fino all'ultimo e prova un gesto tecnico. È stato un impatto sfortunato che ha condizionato la partita. Anche in inferiorità numerica la squadra ha fatto il suo, ma resta la consapevolezza che qualcosa si poteva gestire meglio.""Quella contro il Siracusa sarà una partita tutt'altro che semplice: la classifica non rispecchia il reale valore della squadra, anche a causa delle penalizzazioni. È una squadra con idee di gioco precise e giocatori di qualità, capace di creare difficoltà in ogni momento. Noi dobbiamo affrontare la gara con grande attenzione e consapevolezza, senza farci ingannare dai numeri. Servirà essere pronti a leggere tutte le fasi del match, sia quando avremo il possesso sia quando lo avranno loro. L'aspetto fondamentale sarà l'atteggiamento: dobbiamo avere motivazioni forti, perché è il momento di tornare a fare punti dopo buone prestazioni non concretizzate. Chi scenderà in campo dovrà sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, anche considerando l'assenza di Curcio, adattando il nostro gioco ma mantenendo identità e qualità." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Curcio sarà assente per squalifica. Fuori anche Crimi, Peschetola e Silletti, mentre altre situazioni verranno valutate all'ultimo. Rosafio è convocato, anche se rientra da un problema." Appuntamento, dunque, per domenica 29 marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Siracusa, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Millico, Simone, Grande.