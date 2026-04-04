Team Altamura, contro il Sorrento per la salvezza certa

Ultimo mese di gare della regular season del campionato del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi per il Team Altamura di Mister Mangia che è tornato alla vittoria contro il Siracusa (1-0) e che occupa l'11esima posizione a 43 punti, valevole per i playoff complice il trionfo del Potenza (10°) in Coppa Italia. I biancorossi fanno tappa al "Viviani" di Potenza dove affronteranno il Sorrento, attualmente un gradino sopra i playout e reduci dalla sconfitta per 2-0 a Caserta. All'andata il match terminò 1-2.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "L'ultima partita è stata diversa rispetto alle precedenti: magari meno brillante dal punto di vista della prestazione, ma nel calcio contano anche gli episodi e questa volta siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Venivamo da gare in cui avevamo fatto anche meglio senza raccogliere nulla, quindi questo dimostra quanto siano importanti le situazioni e gli avversari. Avevamo anche qualche difficoltà legata alle caratteristiche dei giocatori disponibili, che magari non ci hanno permesso di sviluppare al meglio il nostro gioco. Nonostante questo, l'atteggiamento è stato positivo: la squadra ha mantenuto spirito e voglia per tutta la gara, ed è questo l'aspetto che conta di più.""Affrontiamo una squadra che lotta per la salvezza e che quindi avrà grande motivazione nel cercare punti. Noi dobbiamo ricordarci con quale atteggiamento siamo riusciti a tirarci fuori da quelle zone di classifica: servirà lo stesso spirito, la stessa attenzione e determinazione. Non sarà una partita semplice, perché loro giocheranno con grande intensità e bisogno di fare risultato. Da parte nostra dobbiamo pensare a mettere in campo le nostre qualità, senza farci prendere da ansie o pressioni inutili, ma concentrando tutte le energie sulla gara. È una partita importante, ma non decisiva: va affrontata come tutte le altre, con equilibrio e mentalità, cercando di ottenere il massimo." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Fuori Curcio e Florio per squalifica. Assenti anche Silletti, Zazza e Mbaye. Altre situazioni da valutare fino all'ultimo per avere giocatori al meglio della condizione." Appuntamento, dunque, per lunedì 6 aprile 2026, alle ore 12:30 per Sorrento-Team Altamura, allo stadio "Viviani" di Potenza e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Fantoni, Poli, Esposito; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Millico, Simone, Grande.