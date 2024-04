I vescovi della Puglia in visita da Papa Francesco

Papa Francesco oggi ha incontrato in San Pietro i vescovi delle Diocesi della Puglia per la "Visita ad limina Apostolorum" . Tra loro il nuovo vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle fonti Giuseppe Russo, e mons. Mimmo Cornacchia, altamurano, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La visita – come si legge nella "Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium" promulgata da Papa Francesco nel 2022 – si articola in tre momenti principali, ovvero il pellegrinaggio ai sepolcri degli Apostoli Pietro e Paolo, l'incontro con il Pontefice e con i responsabili dei singoli Dicasteri della Curia Romana.Il Papa è anche vescovo di Roma. Quindi la visita - che per le diocesi italiane si svolge regione per regione - ha importanza per l'unità e la comunione nella vita della Chiesa. Spiega la Conferenza dei vescovi della Puglia: la visita "costituisce il momento più alto delle relazioni dei Pastori di ciascuna Chiesa particolare con il Vescovo di Roma. Egli, infatti, ricevendo i suoi fratelli nell'episcopato, tratta con loro delle cose riguardanti il bene delle Chiese e la funzione pastorale dei Vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità rafforzando i vincoli della comunione fraterna".La visita è iniziata lunedì: finora si sono tenuti vari incontri e celebrazioni religiose. Domani, ultimo giorno della Visita, si terranno gli incontri con i responsabili del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e, infine, con la Segreteria di Stato, Sezione dei Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.