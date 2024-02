Il nuovo vescovo Russo fa ingresso nella Diocesi

Sabato 10 febbraio il nuovo vescovo Giuseppe Russo fa ingresso nella Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti e inizia il suo ministero episcopale al quale è stato chiamato da Papa Francesco che lo ha nominato.L'ingresso avverrà ad Altamura dove sono previsti l'arrivo in piazza Municipio per i saluti istituzionali, quindi la presa canonica di possesso in Cattedrale (momento solenne di inizio) e seguirà una messa nel Santuario di Maria Santissima del Buoncammino. Domenica accoglienza nelle città di Gravina e Acquaviva.Questo il programma reso noto dalla Diocesi:Ore 9.30 - Arrivo in Piazza Municipio per i saluti istituzionali. A conclusione corteo verso la Cattedrale;Ore 10.15 - Presa di possesso canonica in Cattedrale;Ore 11.30 - Concelebrazione Eucaristica presso il Santuario Maria SS. del Buoncammino.Domenica, 11 Febbraio 2024Ore 10.30 - Accoglienza in Piazza Notar DomenicoOre 11.30 - Concelebrazione Eucaristica in ConcattedraleOre 17.30 - Accoglienza e messa in ConcattedraleAlcuni giorni fa, con una messa al Buoncammino, si è tenuta una messa per ringraziare mons. Giovanni Ricchiuti dei suoi 10 anni a capo della Diocesi. Ricchiuti tornerà nella sua Bisceglie e continuerà il suo impegno pacifista come presidente di Pax Christi.