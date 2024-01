Ordinazione episcopale del nuovo vescovo Giuseppe Russo

Domenica prossima (21 gennaio), alle ore 17, nella Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto l'arcivescovo metropolita monsignor Ciro Miniero presiederà la solenne messa per l'ordinazione episcopale di monsignor Giuseppe Russo, vescovo eletto di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Alla cerimonia sono invitati anche i sindaci dell'arcidiocesi di Taranto e della diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti.Interverranno, tra gli altri, monsignor Nunzio Galantino, presidente emerito dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica dove Russo è stato in servizio per tanti anni.Il nuovo vescovo Giuseppe Russo, di San Giorgio Jonico, è stato nominato da Papa Francesco e a febbraio subentrerà nella Diocesi di Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti a monsignor Giovanni Ricchiuti che ha raggiunto i 75 anni di età, il limite massimo, e attualmente svolge il compito di amministratore apostolico in attesa dell'insediamento di mons. Russo.Per molti anni monsignor Russo è stato responsabile del servizio di edilizia di culto della Conferenza episcopale pugliese e nel 2016 Papa Francesco lo ha nominato sotto-segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa).