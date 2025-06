Diocesi: nomine e cambiamenti in due parrocchie di Altamura

Cambiamenti in alcune parrocchie della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti per le nomine del vescovo Giuseppe Russo. "Le assegnazioni, frutto di discernimento e fiducia nel servizio dei presbiteri e dei diaconi, coinvolgono parrocchie e luoghi di cura e assistenza, a testimonianza di una Chiesa viva e in cammino", si legge in un comunicato.Ad Altamura i cambiamenti riguardano due parrocchie. Don Vincenzo Lopano lascerà Sant'Agostino e sarà il nuovo parroco della parrocchia di San Michele, con ingresso previsto per sabato 11 ottobre, mentre Don Angelo Cianciotta, attualmente vicario del vescovo, inizierà il suo servizio come amministratore parrocchiale in Sant'Agostino domenica 12 ottobre.A Gravina in Puglia, Mons. Domenico Giannuzzi è stato nominato parroco delle parrocchie di San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista e SS. Nicola e Cecilia. Il suo ingresso ufficiale è previsto per sabato 6 settembre. Sempre a Gravina, Don Walter Carulli assumerà il ruolo di amministratore parrocchiale presso Madonna delle Grazie, con inizio del servizio sabato 20 settembre, mentre Don Mirko Perrucci sarà amministratore parrocchiale della parrocchia di San Domenico a partire da domenica 21 settembre.A San Francesco in Acquaviva delle Fonti, è stato designato Don Mario Marino come nuovo amministratore parrocchiale. Inizierà il suo ministero sabato 4 ottobre.Altri incarichi nella pastorale e nella curaA completare il quadro delle nuove destinazioni pastorali:Don Sante Ferrulli è stato nominato coparroco della parrocchia SS. Nicola e Cecilia in Gravina;Don Francesco Elia sarà vicario parrocchiale della Cattedrale, di Santa Maria della Consolazione e di Santa Teresa in Altamura;Don Michele Azzolino svolgerà il servizio di vicario parrocchiale presso San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista in Gravina;Don Michele Capodiferro è stato nominato cappellano presso l'Ospedale della Murgia;Don Giuseppe Cifarelli presterà servizio come cappellano all'Ospedale Miulli;Padre Massimo Proscia sarà cappellano presso il Carcere di Altamura;Don Filippo Piccininni svolgerà il proprio ministero come collaboratore nella parrocchia Buon Pastore di Gravina;Il diacono Lillino Goffredo sarà impegnato nella parrocchia del Santo Sepolcro in Altamura.Infine, la diocesi annuncia la nomina di Don Douglas Marcolino come segretario particolare del Vescovo. Un incarico di grande fiducia, a stretto contatto con la guida pastorale della Chiesa locale.Il vescovo ha espresso "riconoscenza per la disponibilità di ciascuno" e ha invitato le comunità "ad accogliere con fede e fraternità i nuovi pastori e collaboratori, accompagnandoli nella preghiera e nella corresponsabilità per la missione evangelica".