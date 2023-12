Nuovo vescovo Russo s'insedierà a febbraio

1995-2000, Vicario parrocchiale della parrocchia Santi Angeli Custodi in Taranto. 1998-2005, Consulente ecclesiastico dei Giuristi Cattolici Sezione di Taranto.

1999-2005, Difensore del vincolo e Promotore di giustizia del Tribunale ecclesiastico diocesano.

1999-2007, Direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali

2000-2005, Membro della Commissione Diocesana Liturgica e per l'Arte Sacra.

2005-2015, Responsabile del Servizio Nazionale per l'Edilizia di Culto nella Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

2016-2022, Sottosegretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Dal 2022, Parroco della Parrocchia San Francesco d'Assisi in Martina Franca.

Messaggio del nuovo vescovo Giuseppe Russo Lettera alla Diocesi

Il "vescovo eletto" della Diocesi mons. Giuseppe Russo s'insedierà l'11 febbraio del 2024. Prima dovrà essere ordinato vescovo: cerimonia che avverrà il 21 gennaio a Taranto. In questi due mesi a guidare la Diocesi sarà sempre l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti nel ruolo di amministratore apostolico, con tutte le funzioni attuali.Il prossimo vescovo, 57 anni, è anche un ingegnere ed ha un'esperienza quasi ventennale nell'edilizia di culto. Questo è il suo profilo biografico:Nato a Taranto il 12 giugno 1966. Ha svolto gli studi filosofici e teologici presso il Seminario Romano Maggiore. È stato Ordinato sacerdote il 24 giugno 1995, incardinandosi nell'Arcidiocesi di Taranto.Nel 1996 ha conseguito la licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Nel 2005 si è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università di Pisa.È membro dell'Istituto Secolare Servi della Sofferenza.Ha ricoperto i seguenti incarichi:Inoltre, ha al suo attivo esperienze di docenza al master Architettura e Arti per la Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo (2010-2015); è stato componente della giuria del Premio europeo e del Premio internazionale di architettura sacra istituiti dalla Fondazione Frate Sole (2009-2015); componente del Comitato scientifico per l'Osservatorio sull'architettura sacra del Centro Studi Dies Domini di Bologna (2011-2015). Il 14 febbraio 2014 ha ricevuto il titolo di Architetto Onorario dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nella sezione 'committenti'.Ha rivolto il suo primo messaggio alla Diocesi in cui auspica: "Una Chiesa che intenda decisamente rafforzare la propria identità di comunità, che faccia della comunione e della condivisione il proprio impegno per il futuro, che sia una Famiglia coesa, attenta alle diverse ricchezze storiche e culturali, aperta e accogliente, dialogante e profetica nella società e nel territorio. Non una Chiesa muta o loquace, né nostalgica o sbilanciata in avanti, ma fedele alle sue radici e capace di rinnovarsi, senza inerzia né timore. La nostra Chiesa: bella, grata e generosa". (la lettera integrale in allegato)- "Con gratitudine e attesa ho vissuto oggi l'annuncio che monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo della nostra Diocesi, ha fatto in Cattedrale. Papa Francesco ha nominato il nuovo vescovo, Mons. Giuseppe Russo, di San Giorgio Jonico (Taranto), che si insedierà l'11 febbraio del 2024". Lo dichiara il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, che poi aggiunge. "Ringrazio mons. Ricchiuti per i 10 anni vissuti nella nostra terra, per la sua costante presenza e attenzione ai problemi, soprattutto delle persone che vivono situazioni di marginalità. In questi due mesi che lo separano dal termine del suo compito pastorale, avrò modo di continuare a offrire la collaborazione dell'Amministrazione comunale. Gioisco della notizia del nuovo vescovo, mons. Russo, che spero di incontrare presto per condividere attività e programmi sociali, sempre nell'ottica della piena cooperazione", conclude.