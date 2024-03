Settimana santa, le celebrazioni del vescovo nella diocesi

Le celebrazioni della Settimana Santa sono iniziate oggi ad Altamura, nella Domenica delle Palme, ed entreranno nel vivo con gli eventi diocesani del Mistero Pasquale nelle giornate di Giovedì, Venerdì e con la Veglia Pasquale del Sabato Santo e si chiuderanno Domenica 31 con la Santa Messa di Pasqua, in programma nelle Concattedrali di Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti.A seguire, il calendario con tutte le celebrazioni che saranno presiedute dal Vescovo S.E. Mons. Giuseppe Russo:24 Marzo 2024, Domenica delle Palme e della Passione del SignoreOre 11.00 Commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme – Palazzo Viti – C.so Federico II di Svevia – Altamura;Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica – Cattedrale di Altamura.27 Marzo 2024, Mercoledì SantoOre 18.00 Messa del Crisma – Cattedrale di Altamura.28 Marzo 2024, Giovedì SantoOre 8.00 Ufficio delle letture e Lodi mattutine – Concattedrale di Gravina di Gravina in Puglia;Ore 16:00 Santa Messa "in Coena Domini" – Casa circondariale di Altamura.29 Marzo 2024, Venerdì SantoOre 18.00 Azione Liturgica "in Passione Domini" – Concattedrale Gravina in Puglia;Ore 20.00 Processione del Legno Santo con partenza dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Gravina in Puglia.30 Marzo 2024, Sabato SantoOre 21.00 Veglia Pasquale "in Resurrectione Domini" – Cattedrale Altamura.31 Marzo 2024, Domenica di Pasqua – Risurrezione del SignoreOre 11.30 Santa Messa di Pasqua – Concattedrale di Gravina in Puglia;Ore 19.00 Santa Messa di Pasqua – Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.