Giubileo 2025: ad Altamura l'apertura della porta della Cattedrale

In contemporanea con le diocesi di tutto il mondo, domenica 29 dicembre 2025 si aprono le "porte sante" delle chiese principali per l'apertura dell'anno del Giubileo.Ad Altamura, alle ore 16.00, i fedeli e i partecipanti si radunano davanti alla chiesa di Santa Teresa. Da qui parte il corteo che raggiungerà la Cattedrale dove, alle ore 17.00, il vescovo Giuseppe Russo celebrerà la messa."Un tempo speciale" e "un anno per rinnovare la fiducia nel Signore". Queste le parole della Diocesi per questo evento che ricorre stabilmente ogni 25 anni (i Papi possono decidere anche di tenere degli anni giubilari straordinari). Nel significato della Chiesa cattolica, il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della penitenza."Speranza" è la parola chiave di questo Giubileo perché "in un tempo segnato da incertezze e contraddizioni, siamo chiamati a riconoscere i segni del bene e a trasformarli in segni di speranza per tutti. Il Giubileo ci sprona a testimoniare con la nostra vita la forza della fede e la bellezza dell'attesa fiduciosa nel Signore".