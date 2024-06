Times di Londra sceglie 10 città pugliesi da visitare: Altamura c'è

La Puglia protagonista sul quotidiano "The Times" di Londra. S'intitola "10 delle più belle città in Puglia di cui non avrai sentito parlare" l'articolo pubblicato sulle pagine del quotidiano britannico e che elenca località meno conosciute rispetto a quelle presenti nei circuiti internazionali del turismo legati alla Puglia, ma altrettanto suggestive e caratteristiche. Una classifica di 10 città che "meritano di essere visitate". C'è anche Altamura di cui vengono decantati il celebre pane, la Cattedrale romanica, il Palazzo Baldassarre con la ricostruzione dello scheletro dell'Uomo di Altamura e la grotta di Lamalunga con le concrezioni e le formazioni calcitiche che - con una curiosa espressione riportata dal "The Times" - sembrano "pop corn". A corredo, una foto del centro storico, in particolare di via Bisanzio Filo.L'autrice, Charlotte Eggleston-Johnstone, spiega la genesi dell'articolo. "Negli ultimi 20 anni di vacanza in Puglia, ho visto il turismo di massa colpire il tacco di Puglia. Non mi lamento: adoro il brusio pomeridiano che si respira ora nelle vecchie strade di Monopoli, e porterò sempre un amico in visita ad Alberobello. Ostuni rimane imbattibile per lo shopping e i panorami, e c'è un ristorante di pesce che frequento regolarmente a Polignano a Mare. Ma anche se questi luoghi meritano assolutamente una visita, si sono adattati per soddisfare le esigenze del viaggiatore internazionale... La vecchia Italia è ancora qui – questi sono i posti in Puglia dove trovarla – basta non dirlo a nessuno".Quindi il suo elenco che inizia con Oria e prosegue con Mola di Bari, Gravina in Puglia, Conversano, Putignano, Trani, Castro, Maglie, Canosa di Puglia e Altamura. Città che "offrono una finestra sull'autentica vita italiana dai ritmi lenti".