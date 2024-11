Concluso il restauro del presepe della Cattedrale

Nella Cattedrale di Altamura si è concluso il complesso intervento di restauro del presepe cinquecentesco in pietra. L'opera, uno dei gioielli d'arte sacra più significativi della Puglia, è stata oggetto di un attento e meticoloso recupero, in particolare la grotta e alcune statue in pietra, che ha permesso di restituirlo all'antico splendore e di garantirne la conservazione per le generazioni future.Domani (sabato 16 novembre 202), alle ore 11.30, è in programma la presentazione. Saranno presenti il vicario generale della Diocesi di Altamura e parroco della Cattedrale, don Angelo Cianciotta e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in rappresentanza delle istituzioni culturali che hanno curato le diverse fasi dei lavori. Al fianco delle istituzioni, interverranno la restauratrice Simona Armenise, responsabile dell'intervento di recupero, e Domenico Barozzi, rappresentante di Cobar, l'impresa che ha finanziato il progetto di restauro."Questo presepe è parte della nostra storia e della nostra identità - ha dichiarato don Angelo Cianciotta . Il restauro ci permette di riscoprire e conservare l'essenza e il significato di quest'opera, che non solo narra la Natività ma rappresenta anche un simbolo dell'arte e della fede che caratterizzano Altamura." Il progetto di restauro, durato oltre un anno, ha visto il contributo di esperti e restauratori qualificati, coordinati dalla restauratrice Simona Armenise, che ha restituito all'opera le sue delicate forme originarie, eliminando le tracce del tempo senza alterarne l'autenticità.Al termine della presentazione ufficiale, sarà possibile ammirare da vicino il presepe restaurato, unendo così il significato spirituale a quello artistico e culturale, in un momento di celebrazione condivisa.