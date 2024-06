Cattedrale: firmato accordo per prolungare orari apertura

Comunicato dell'Amministrazione comunale sulla firma di un accordo che ha l'obiettivo di consentire un prolungamento degli orari di apertura della Cattedrale, a fini turistici.Il Comune di Altamura ha sottoscritto una convenzione con la Parrocchia S. Maria Assunta della città per garantire l'apertura prolungata della stessa dai prossimi mesi estivi, in quello che è il progetto "Cattedrale a porte aperte".Nella sessione di bilancio del 13 e 14 marzo, l'Assise ha approvato la manovra finanziaria, già approvata dalla giunta comunale, a cui sono state aggiunte variazioni sulla base di emendamenti proposti. Tra questi, sotto impulso e proposta della Seconda Commissione Consiliare "Servizi alla persona, servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero", la maggioranza aveva proposto al Consiglio e votato lo stanziamento di 10.000 euro, a titolo di contributo, al fine di realizzare questa iniziativa. La proposta vuole valorizzare la Cattedrale come pilastro centrale per le sue caratteristiche storiche ed architettoniche, nel flusso turistico e dei pellegrini, proprio nel periodo in cui la città è fortemente frequentata in concomitanza con la stagione estiva, le festività mariane e le festività natalizie.Pur di conseguire queste finalità, i due Enti hanno stabilito che, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 31 Dicembre dell'anno 2024, gli orari di apertura della Cattedrale saranno i seguenti:dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00per un incremento complessivo delle ore di apertura pari a 72 ore al mese.​Inoltre, è intenzione dell'Amministrazione Petronella garantire e avviare percorsi turistici accessibili a tutti e processi di consolidamento con le Parrocchie della città, anche nelle periferie, volti ad aumentare l'impegno sul territorio e l'attenzione rivolta ai più giovani, alle famiglie e ai più fragili. Si sta procedendo, in tal senso, a stipulare protocolli d'intesa strutturali con la Diocesi per individuare spazi studio e anche luoghi di accoglienza, gioco e socializzazione per le famiglie, all'interno delle aree parrocchiali.