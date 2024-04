Diocesi: pace e giustizia nella "settimana del creato"

In questi tempi bui, segnati dalle guerre e da scenari internazionali preoccupanti, la chiesa diocesana che è in Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti sente il bisogno di ritrovarsi per riflettere. Per questo ha organizzato la Settimana del creato, dall'8 al 14 aprile, dal titolo "Scorrano la giustizia e la pace". Con questi obiettivi: formare le nuove generazioni, raccontare buone pratiche, vivere gesti concreti sui temi del rispetto del creato, della costruzione della pace, della responsabilità energetica, dell'attenzione ai consumi, anche in preparazione alla settimana sociale nazionale dei cattolici italiani che si terrà a Trieste s luglio.Questo il fitto calendario di iniziative che verranno proposte anche nelle scuole e nella parrocchie del territorio. Si comincia il 9 aprile a Gravina, nell'auditorium di San Sebastiano, con una tavola rotonda sul consumo responsabile (a tutela delle risorse del pianeta); si prosegue il 10 aprile, alle ore 19.30, nella parrocchia del Santissimo Redentore con un incontro sulle comunità energetiche. E poi via via gli altri appuntamenti.