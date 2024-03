Sistema Clima: specialisti dell'efficienza energetica

Giovane, affidabile e puntuale. Si può descrivere con queste parole Sistema Clima srl, azienda che si occupa di assistenza tecnica e manutenzione di caldaia a gas, manutenzione e condizionamento.Un team di specialisti che del "calore" ha fatto il proprio mestiere. Il calore della casa a cui assicurare la più idonea riqualificazione energetica. E il calore della disponibilità: l'azienda altamurana è pronta a verificare le condizioni della caldaia, con sopralluogo gratuito, e a provvedere alla sostituzione con l'installazione di una nuova."Offriamo un'opportunità che consente risparmio economico e garantisce una maggiore efficienza all'impianto di riscaldamento - spiegano gli specialisti di Sistema Clima -. In sede oppure tramite i nostri recapiti, è possibile contattarci e ricevere immediata disponibilità per un sopralluogo, che è gratuito, e a verificare sul posto le esigenze che si presentano".Sistema clima è il partner ideale per migliorare l'efficienza energetica della casa ma è anche in grado di sviluppare progetti e piani impiantistici su scala più ampia.E' ancora possibile cogliere l'opportunità della detrazione fiscale del 65% per la sostituzione della caldaia. In tanti hanno già scelto Sistema Clima, con riscontri soddisfacenti.La formula è imbattibile. Sistema Clima di Altamura sostituisce la vecchia caldaia e nel prezzo include tutto: caldaia a condensazione (24Kw); Iva ed installazione comprese; Autocertificazione della Città metropolitana; Valvole e testine termostatiche; Defangatore; Cronotermostato Wi-Fi; Dosatore di polifosfati. Consente, inoltre, il pagamento dilazionato in 24/36 rate a tasso zero.Sistema Clima di Altamura è anche business partner di Edison Energia.Insomma, tirando le somme, affidandosi a Sistema clima si va sul sicuro. Tempi celeri e soddisfazione garantita!Info in sede: via La Carrera 124. Tel. 39 080.4033970Mail: info@sistemaclima.itWeb: sistemaclima.it