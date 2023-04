Team Altamura replica alla Fc Matera

Accusata dalla Fc Matera di aver creato un clima molto ostile per la partita di domenica, la Team Altamura ha replicato. Nel suo comunicato prende nettamente le distanze dagli incidenti e nel contempo ribatte alla società materana, accusandola di aver creato dei problemi nello spogliatoio.Queste le dichiarazioni:Team Altamura ssd a rl è letteralmente mortificata per gli episodi di violenza accaduti ieri, per giunta in una giornata così ricca di messaggi di pace e fratellanza come la Domenica delle Palme. Condanniamo senza se e senza ma qualsiasi episodio di violenza generato da chicchessia. Ribadiamo la nostra estrema contrarietà e avversità verso tutti coloro i quali non hanno a cuore i veri valori dello sport e vanificano in un giorno il tanto lavoro fatto sino ad oggi da squadra, società e tifo sano.Le immagini che stiamo vedendo non hanno assolutamente nulla a che fare con il calcio. Noi siamo e saremo dalla parte di chi vive lo stadio con passione e civiltà.Quanto al comunicato rilasciato da Fc Matera , rimandiamo al mittente ogni tipo di accusa ed illazione, specificando che all'interno dell'area spogliatoi vi sono stati dei duri scontri ma all'interno dello spogliatoio biancazzurro con protagonista il Presidente del Matera verso i propri collaboratori che potranno sicuramente testimoniare l'accaduto . Per il resto tutto quello che si è svolto all'interno del terreno di gioco è stato come sempre impeccabile e leale.