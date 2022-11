Finisce in pari la sfida tra Fc Matera e Team Altamura

Finisce in pari l'attesissima sfida tra Fc Matera e Team Altamura. Risultato finale: 1-1. Le reti entrambe nella ripresa: al 23' Sosa su calcio di punizione porta in vantaggio gli altamurani; otto minuti dopo Donida pareggia i conti, sullo sviluppo di un calcio d'angolo, trovandosi la palla proprio sotto rete.Prima del pareggio i padroni di casa hanno reclamato un calcio di rigore, per una trattenuta in area. Per proteste è stato espulso il tecnico Salvatore Ciullo.La partita si è giocata sotto la pioggia e con un campo pesante. Il Matera ha fatto più gioco e ha avuto un maggior numero di occasioni anche se la Team si è resa molto pericolosa nel finale. Per quello che si è visto in campo, il punto può andare bene a entrambe le contendenti.Un grande pubblico. C'è rivalità sportiva tra le due tifoserie ma con grande rispetto reciproco visto oggi.Prossima giornataDomenica prossima la Fc Matera è attesa dalla trasferta contro l'Afragolese. La Team Altamura giocherà allo stadio D'Angelo contro il Barletta che è tornata a guidare la classifica, approfittando del mezzo passo falso della Cavese che è stata fermata in casa dalla Fbc Gravina (0-0)