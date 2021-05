Ad Altamura firmata intesa tra i Comuni di Bari e di Matera

Al Comune di Altamura i sindaci di Bari, Antonio Decaro, e di Matera, Domenico Bennardi, hanno firmato un protocollo di intesa per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale. Presente la sindaca Rosa Melodia che ha ringraziato per aver scelto Altamura, città legata alle altre due non soltanto da vicinanza fisica ma da tante altre caratteristiche comuni.Con la stipula di questo protocollo, i Comuni si impegnano ad attuare progetti finalizzati a promuovere la qualità della vita e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali locali, attivando forme di collaborazione per azioni strategiche condivise in materia di mobilità sostenibile, cultura e turismo, innovazione sociale e sviluppo economico.La firma del protocollo avviene in vista del G20 degli Esteri in programma a Matera il 29 giugno. La città dei Sassi è la sede ufficiale degli incontri fra circa trenta delegazioni. A Bari, invece, quel giorno avverrà l'accoglienza ufficiale delle delegazioni. Per la logistica il capoluogo pugliese è stato scelto per la presenza dell'aeroporto e di grandi alberghi. L'intesa da sottoscrivere riguarda una serie di impegni da portare avanti, a prescindere dalla collaborazione per il G20, e riprende quello già firmato nel 2017 per Matera capitale europea della cultura del 2019 e quello più recente per Bari capitale italiana della cultura 2022 (candidatura non andata in porto).Durante la sottoscrizione del protocollo si è parlato poco del G20. L'organizzazione, infatti, è affidata a una struttura di missione del Governo, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, da cui dipende il cerimoniale e l'organizzazione del programma.Nel corso della mattinata la sindaca Melodia ha rimarcato l'importanza di Altamura come città d'arte e turistica.Seguono commenti