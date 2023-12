Matera - Altamura, una gara sentita come un derby

Questo pomeriggio si gioca l'ultima giornata di andata di serie D. Nel girone H il Team Altamura capolista affronta la delicata trasferta di Matera al "XXI Settembre - Franco Salerno". Un confronto molto sentito sia dalle società che dalle tifoserie tanto da essere considerato alla pari di un derby (appulo-lucano). Fischio d'inizio alle ore 14.30.Il Team non avrà il sostegno dei suoi sostenitori. Chiuso il settore ospiti. Un provvedimento che non è una sorpresa dopo gli incidenti tra le due tifoserie di aprile di quest'anno durante la gara ad Altamura. La squadra di Giacomarro domenica ha superato 2-1 il Bitonto, ottenendo la settima vittoria in otto partite. Si è fermata invece la rincorsa del Matera con lo stop di Martina (2-0).In conferenza stampa Giacomarro ha espresso grande rispetto per Fc Matera. "Il Matera ha un attacco di categoria superiore - ha detto - sia Infantino che Ferrara sono giocatori che tutte le squadre e allenatori vorrebbero. Sappiamo l'importanza di questa gara. Siamo in testa, vogliamo proseguire su questa striscia. Dobbiamo affrontare la gara con la giusta motivazione, è una partita importante. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che non ci saranno".E ha aggiunto: "Se affrontiamo la partita come abbiamo fatto finora, possiamo fare bene. Dobbiamo fare attenzione soprattutto alle palle inattive. Dobbiamo dare il massimo per ottenere il risultato". Saraniti ha recuperato, l'uscita di domenica scorsa è stata meno preoccupante del previsto. E di lui Giacomarro ha detto: "Un'arma in più nel nostro attacco, per tentare di scardinare la difesa avversaria".