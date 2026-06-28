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La città

Sicurezza: servizi di vigilanza di sera e di notte

Nel centro storico e in altri luoghi nevralgici

Altamura - domenica 28 giugno 2026 19.30 Comunicato Stampa
Per un'estate più sicura e per un presidio delle zone nevralgiche della città, l'Amministrazione comunale ha affidato a due Istituti di vigilanza il controllo in ore serali e notturne del centro storico, delle ville comunali e di altri luoghi cittadini.

Inoltre nel periodo estivo vengono predisposti, oltre i consueti orari, i servizi del comando di Polizia locale in occasione delle numerose manifestazioni attese e di altre esigenze cittadine.

"Da sempre attenta alle necessità della sicurezza dei cittadini - si legge in un comunicato - l'Amministrazione comunale intende in questo modo garantire maggiore presenza di operatori, anche a supporto delle attività delle forze dell'ordine e di polizia".
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