Tari: botta e risposta fra la Lega e il Comune

Una delibera è in fase di discussione nella maggioranza e nell'amministrazione comunale per una modifica del contratto sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'obiettivo è apportare delle variazioni al contratto per migliorare la disastrosa situazione delle postazioni con i carrellati a servizio delle case sparse e per la gestione del servizio nei condomini. Previste altre voci, di maggiore o di minore costo, sino ad un totale di un incremento del totale del servizio di circa 200.000 euro.Su questo si è innescato un botta e risposta fra la Lega e il Comune.LEGA. La Lega interviene con un comunicato del deputato Rossano Sasso. "Incredibile ma vero. In un periodo di crisi buia e profonda come quello che stiamo vivendo, in un momento in cui cittadini ed imprese lamentano scarsi aiuti da parte dello Stato, ad Altamura la Giunta pensa addirittura ad aumentare le tasse. Sta circolando infatti in queste ore una bozza di delibera della giunta Melodia in cui si prevede espressamente un aumento dell'imposta sui rifiuti.Tutto ciò è irriguardoso, irrispettoso, fuori dal mondo - dichiarano in una nota congiunta il segretario cittadino Lillino Colonna, i consiglieri comunali Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli e l'on. Rossano Sasso - il sindaco Melodia smentisca immediatamente quel documento, altrimenti la nostra risposta sarà dura e la reazione dei cittadini non tarderà a farsi sentire. In una città sempre più sporca non è possibile pensare all'aumento della tassa sui rifiuti. Questa amministrazione non ha fatto nulla in 3 anni, e ha deciso di diventare a ragione la peggiore amministrazione che la nostra città possa ricordare. Blocchino questa delibera e pensino a come aiutare i cittadini in difficoltà".COMUNE. Dopo alcuni post su Facebook, in cui sono circolate delle notizie, è arrivata una smentita dell'amministrazione comunale: "È stata pubblicata in rete da alcuni consiglieri di opposizione abituati a diffondere notizie non corrispondenti al vero e tendenziose, la notizia di un aumento della tassa sui rifiuti, mentre si lavora per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e per dare risposte alle numerose esigenze, comprese quelle sorte durante questo difficilissimo periodo. L'aumento delle tariffe non è certamente di competenza della Giunta comunale. Quanto affermato quindi è falso e mira solo a screditare il lavoro della Amministrazione rispetto al complicato tema dei rifiuti.La realtà è che il contratto presenta delle criticità che le Amministrazioni precedenti non sono state in grado di prevedere e risolvere. La giunta comunale sta, quindi, proponendo una modifica contrattuale che ridia senso e dignità al servizio nelle cosiddette case sparse, migliori lo spazzamento e agevoli la corretta raccolta differenziata nei condomini. Dispiace anche rilevare che nessuna richiesta di informazioni sia stata fatta in via formale o informale da parte dei Consiglieri alla Sindaca e alla Giunta che avrebbero potuto dare rassicurazioni ed evitare di creare inutili e sterili polemiche in questo momento di difficoltà".IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. La delibera non è stata ancora approvata. La discussione è in atto. Si vedranno quali sviluppi avrà la vicenda.