Foresta Mercadante
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Cronaca

Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo

Nella Foresta Mercadante, al Pulo e altri luoghi scelti dai turisti

Altamura - sabato 11 luglio 2026
Per assicurare la massima sicurezza anche nei boschi e nei sentieri della Murgia, l'Arma dei Carabinieri ha messo in campo un dispositivo di controllo straordinario del territorio, schierando una risorsa di eccezionale efficacia e fascino: i Carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma. L'iniziativa risponde alla storica e radicata vocazione della "Benemerita" di vigilare sulla sicurezza della collettività ovunque vi sia necessità, non tralasciando le zone rurali e le aree naturalistiche più isolate. Il territorio della Murgia, caratterizzato da tratti impervi, fitta vegetazione e sentieri non percorribili dai normali mezzi a motore, trova nel pattugliamento a cavallo la risposta operativa ideale.

Le attività di perlustrazione si stanno concentrando sui polmoni verdi del territorio, in modo capillare sui principali siti naturalistici e di attrazione turistica della zona, con particolare attenzione a:
  • Comune di Gravina in Puglia: area pic-nic della Pineta e all'interno del suggestivo "Bosco Difesa Grande";
  • Comune di Altamura: area del "Pulo" e lungo la storica via "Vecchia Buoncammino";
  • Comune di Cassano delle Murge: "Foresta Mercadante";
  • Comune di Santeramo in Colle: "Bosco Galietti".

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari insieme al personale del 4° Reggimento a Cavallo stanno perlustrando queste zone boschive e i parchi rurali. La versatilità del quadrupede permette ai Carabinieri di accedere ad aree altrimenti inaccessibili, offrendo un duplice vantaggio:
  • prevenzione dei reati ambientali e rurali: monitoraggio contro gli incendi boschivi, abusivismo, sversamento illecito di rifiuti e reati contro il patrimonio rurale (furti in masserie o di mezzi agricoli).
  • prossimità e soccorso: vigilanza attiva per tutelare i tantissimi cittadini presenti. La presenza dei Carabinieri a cavallo garantisce un intervento tempestivo anche in caso di escursionisti smarriti o in difficoltà nelle zone più impervie.
Le unità ippomontate uniscono l'efficacia operativa a quel legame di rassicurazione sociale e vicinanza al cittadino che da sempre contraddistingue l'Arma.
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