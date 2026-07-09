Cinema all'aperto
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La città

Cinema all'aperto per gli anziani

Dieci spettacoli con biglietti gratuiti. Iniziativa del Comune

Altamura - giovedì 9 luglio 2026 16.00
Anche quest'anno è in programma il cartellone di "Estate al Cinema", l'iniziativa presso il cine-village "Simone Viti Maino", con dieci serate a ingresso gratuito, per gli anziani. L'iniziativa è voluta dal Comune di Altamura e si inserisce nella programmazione del cinema all'aperto, nell'atrio in via Scipione Ronchetti, del Mangiatordi. Si comincia stasera alle ore 19.00 con "Oi Vita Mia" di Pio e Amedeo.

Il progetto di cinema, a seguito di delibera n. 83/2026, è rivolto a tutte le donne over 60 e gli uomini over 65 residenti ad Altamura, ivi inclusi tutti coloro che non frequentano il Centro Anziani, con appuntamenti finalizzati a migliorare il coinvolgimento sociale, il divertimento, ma anche ad offrire la possibilità di trascorrere serate estive all'insegna della settima arte. Il Cinema all'aperto offre la possibilità di socializzazione, di coinvolgimento, ma è importante anche per combattere il rischio di episodi di isolamento, rischio e solitudine. Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessora alle politiche sociali Angela Miglionico invitano a partecipare all'iniziativa per godere delle immagini e dei suoni del grande schermo, con i film selezionati di concerto con la sala cinematografica locale Mangiatordi. L'inizio degli spettacoli è fissato alle ore 19:00 o alle ore 20:30, sulla base della programmazione.

Per accedere alle serate di cinema, in base alle modalità stabilite con gli Uffici competenti, occorre recarsi al Centro sociale polivalente per anziani (complesso "Viti Maino") in viale Martiri del 1799 n.5 con un documento di identità. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00) e il sabato (dalle 9:30 alle 12:30). Per ogni serata, saranno distribuiti 200 biglietti, possibilmente garantendo la rotazione dei partecipanti.
Locandina
  • Cineteatro Mangiatordi
  • Centro Polivalente Anziani di Altamura
  • Centro anziani
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