Aperti due punti di facilitazione digitale in centri anziani e minori

Sono in funzione ad Altamura i primi punti di facilitazione digitale attivati nel Centro Aperto Minori di Via Londra e nel Centro Sociale polivalente per Anziani "Simone Viti Maino" in Viale Martiri del 1799, 5A. Gli sportelli/punti di facilitazione digitale sono luoghi fisici pensati per promuovere l'inclusione e l'alfabetizzazione digitale, nei quali i cittadini, grazie alla disponibilità di operatori qualificati, possono ricevere assistenza nell'accesso e nell'uso dei servizi digitali. In particolare:- supporto individuale e su richiesta nell'utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali per operazioni quali l'accesso a servizi digitali come SPID e PagoPA, nonché l'utilizzo del digitale nella vita quotidiana;- formazione/assistenza personalizzata per prenotare sessioni di formazione e assistenza individuale, durante le quali i facilitatori digitali li accompagneranno nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali;- formazione in gruppi, sia in presenza sia tramite canali online, per accedere a formazione su misura per le diverse esigenze. I corsi possono includere applicazioni pratiche, esercitazioni, risoluzione di problemi pratici e approfondimenti su temi specifici;- formazione online per i cittadini interessati ad apprendere e sviluppare competenze digitali in modo indipendente, quando e dove lo desiderano;- informazioni e supporto alle domande per accedere al RED – Reddito di dignità 2023, la misura di sostegno attivata dalla Regione Puglia.Il progetto di facilitazione digitale ha come obiettivo generale l'accrescimento delle competenze digitali di base dei cittadini baresi, al fine di favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Questo permetterà di promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti i cittadini e di incentivare l'uso dei servizi online, semplificando il rapporto con la Pubblica Amministrazione.Coloro che vorranno avvalersi del servizio di facilitazione digitale potranno recarsi presso le sedi, nei seguenti orari.Centro Aperto Minori: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08:30 alle 13:30, il Venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30.Centro Sociale polivalente per Anziani "Simone Viti Maino": dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08:30 alle 13:30, il Venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30.Per ulteriori informazioni: 3285376041 (anche whatsapp) - puntidigitaliauxilium@gmail.com.