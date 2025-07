Lavori nel Viti Maino per il centro polivalente per anziani

Con ordinanza sindacale n. 41 del 10/07/2025 è stata disposta la chiusura temporanea del Centro Polivalente per Anziani "Simone Viti Maino" dal 14 luglio all'11 agosto 2025, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione del muro divisorio del salone e di riqualificare gli spazi.L'Amministrazione aveva già stanziato i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori. Saranno migliorati la fruibilità, l'accessibilità e la sicurezza della struttura.La struttura resterà comunque aperta nei locali adibiti a sala lettura e sala TV, ubicati in Viale Martiri ai civici 5/7, per consentire le operazioni di consegna dei biglietti per la rassegna "Cinema per gli Anziani e bambini – Estate" e delle iscrizioni al soggiorno marino e termale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30.