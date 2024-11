Portavalori era diretto ad Altamura, bottino di 1 milione di euro

Era diretto ad Altamura il furgone portavalori che questa mattina ha subito una rapina con un assalto para-militare in piena regole. Secondo alcune stime, il bottino sarebbe di un milione di euro. Inizialmente si era parlato di due portavalori ma si è poi verificato che uno è il blindato che è stato assaltato.I banditi erano circa una decina ed hanno colpito con tecniche che sono ormai collaudate sulle grandi arterie stradali. Sulla strada statale 96, in territorio di Mellitto - Grumo, direzione Altamura, hanno atteso l'arrivo del portavalori e ne hanno bloccato la marcia, posizionando quattro veicoli (auto e furgoni) di traverso sia nel senso di marcia del portavalori che nella parte retrostante.Per intimidire i vigilanti, sono decine i colpi esplosi da kalashnikov e fucili. Due bombe carta sono state fatte esplodere per aprire il blindato e portare via il bottino. Poi, per favorirsi la fuga, i banditi hanno bruciato tutti i veicoli e sono fuggiti su altre auto, presumibilmente rubate come i mezzi usati per bloccare il portavalori. I vigilanti non sono stati feriti dai proiettili e dalle esplosioni, hanno comunque fatto ricorso alle cure mediche. Per spegnere le fiamme sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Modugno.La strada è stata chiusa a lungo, con traffico deviato sulla complanare. Dopo i rilievi e la rimozione dei mezzi, la situazione è tornata alla normalità.Nel 2019 sulla statale 96, in territorio di Altamura, è avvenuto un altro assalto ad un portavalori. In quel caso i banditi agirono con delle ruspe e portarono via circa due milioni di euro, come