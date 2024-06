Incendio in una palazzina in via Mura megalitiche

Un incendio è in atto in via Mura megalitiche, sulle mansarde di una palazzina nel tratto iniziale in via Mura megalitiche. Ci sono fiamme e si è creata un'intensa nube di fumo.La strada è stata chiusa dalla Polizia locale.AggiornamentiSono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco che stanno operando con le autoscale.Per ragioni di pubblica sicurezza, le abitazioni sono state fatte sgomberare. Inoltre le persone che sono per strada ad assistere sono invitate ad allontanarsi perché il fumo si diffonde.Notizia delle ore 18.00L'incendio è stato spento. Ora sono in corso le attività tecniche di bonifica dei luoghi e di verifica delle cause.