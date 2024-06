Ordinanza contro incendi, obblighi e regole da rispettare

Con ordinanza sindacale n. 25 del 18 giugno 2024, di concerto con il servizio di Protezione Civile comunale, a seguito del decreto del presidente della Regione Puglia n. 260 del 7 giugno scorso, è stato confermato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2024 dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2024.Sono invitati tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree e loro pertinenze pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, di procedere ad horas (in tempi molto brevi) agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo al taglio o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile informazione e localizzazione dell'evento:112 numero unico di emergenza europeo1515 Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare115 Vigili del Fuoco Bari080/3106001 Vigili del Fuoco Distaccamento di Altamura080/3141014 Servizio di Protezione Civile – Comando Polizia Locale Altamura