Scoppio di botti e fuochi d'artificio provoca incendio di auto

La mezzanotte era scoccata da circa dieci minuti, nel fragore dei botti per il Capodanno. I vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio di auto nei pressi di via Ugo Foscolo. Un'auto, che era parcheggiata, è andata completamente a fuoco e le fiamme hanno danneggiato anche qualche veicolo fermo nelle immediate vicinanze.A quanto pare, nell'auto c'erano dei botti e dei fuochi d'artificio. Una scintilla ha provocato uno scoppio e uno dopo l'altro anche gli altri oggetti pirotecnici sono esplosi. Questo innesco è stata la causa dell'incendio.Il proprietario dell'auto è rimasto ferito e si è fatto medicare in ospedale. Le conseguenze non sarebbero gravi.