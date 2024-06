Rapina a mano armata alla festa musicale di inizio estate

Una denuncia pubblica di una rapina a mano armata avvenuta questa notte è stata comunicata sui social dagli organizzatori di Earthbeat. Il party musicale di inizio estate. con dj set e altri artisti, si è svolta in una masseria nei pressi di Casal Sabini, luogo che ha già ospitato altre edizione di Earthbeat. Quest'anno è la decima edizione e sono previste tre serate-nottate: questa notte la prima, le altre a luglio e settembre.Gli organizzatori denunciano "un gravissimo episodio di crimine e violenza". E spiegano: "Un gruppo di uomini, a volto coperto e armati di pistole e fucile, ha preso d'assalto il presidio d'ingresso, percosso un collaboratore e derubato una collaboratrice, sottraendo la cassa contenente parte dell'incasso. Siamo ancora profondamente scossi. Abbiamo immediatamente denunciato alle forze dell'ordine l'accaduto, che, tuttavia, segna irrimediabilmente il momento più buio di dieci anni di progetti e sacrifici. Earthbeat è il nostro sogno, Earthbeat è la nostra casa, ma non possiamo più difenderla da soli. Perché chi minaccia la stabilità di un progetto culturale, per intimorire i suoi volontari e privarlo delle risorse per sopravvivere, minaccia l'intero territorio e la sua comunità".La notizia si è rapidamente diffusa sui social , generando indignazione e anche un'ondata di solidarietà. Indignazione e rabbia per le violenze commesse ad una festa di ragazzi che vogliono solo divertirsi, stando insieme, ascoltando musica e ballando. Nel contempo ci sono anche tante espressioni di vicinanza, con l'invito a proseguire nel progetto artistico-musicale che, tra l'altro, consente a tanti ragazzi di esprimere la propria musica e di farsi conoscere. E, altro aspetto importante, consente a tanti ragazzi di restare per qualche serata-nottata ad Altamura, evitando di recarsi in luoghi più distanti.(foto di archivio)