Tabaccaio rapinato e malmenato

Istanti drammatici quelli vissuti da un tabaccaio di Altamura. E' stato rapinato e malmenato da tre malviventi che hanno fatto irruzione nel suo esercizio, a volto coperto e armati di una pistola.Il fatto è avvenuto venerdì sera in via Bari. Sull'episodio indagano i Carabinieri.Stando alla ricostruzione, i malviventi hanno rubato l'incasso - in fase di quantificazione - e prima di andare via hanno colpito l'esercente, procurando lievi ferite. Il tabaccaio ha avuto necessità delle cure ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha medicato sul posto.Un brutto episodio in cui ancora una volta è vittima un commerciante.Dopo l'accaduto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per le indagini del caso. Si spera che possano riuscire a risalire ai responsabili.Seguiranno aggiornamenti