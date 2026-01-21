Francesco Dibenedetto
Francesco Dibenedetto
Calcio

Talento altamurano in azzurro: Francesco Dibenedetto convocato a Coverciano

Il giovane calciatore del Bari Under 16 chiamato al raduno della Nazionale giovanile

Altamura - mercoledì 21 gennaio 2026 16.00
Un riconoscimento significativo per il calcio giovanile altamurano. Francesco Dibenedetto, calciatore altamurano in forza al Bari Under 16, è stato convocato per un raduno, meglio noto come 'Torneo dei Gironi', della Nazionale Italiana Under 16 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 23 al 25 gennaio. Un traguardo importante che premia il percorso di crescita del giovane atleta e rappresenta motivo di orgoglio per la città.

Classe 2010, centrocampista, Dibenedetto milita nel Bari Under 16, del quale ne è capitano ed è attualmente quarta nel Girone C del Campionato Nazionale A/B. Nel corso della stagione ha già messo a segno quattro reti, contribuendo in maniera concreta al rendimento della squadra e confermandosi come uno dei profili più interessanti del settore giovanile biancorosso.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'SSC Bari: "20/01/2026 - In occasione del 'Torneo dei Gironi', in programma presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 23 al 25 gennaio, il Tecnico Federale Manuel Pasqual ha inserito nella lista dei convocati il nostro Francesco Dibenedetto, centrocampista col vizio del gol (4 in stagione), uno dei punti di forza della formazione Under 16 di mister Vito Santeramo, attualmente 4° nel Girone C del Campionato Nazionale A/B."

Per Francesco Dibenedetto si tratta di un'occasione importante per mettersi in mostra a livello nazionale e continuare a crescere come calciatore. Un risultato che premia il suo impegno, la dedizione al campo e rappresenta un motivo di orgoglio per Altamura e per tutto il settore giovanile del Bari.
