Europei in Germania: il marchio Puglia a Casa Azzurri

l Piano Media Italia dell'Assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione ha preso il via con la partita degli Europei di Calcio a Iserlohn, in Germania, dove gli Azzurri di Spalletti hanno vinto contro l'Albania di Sylvinho. Seguirà il match contro la Spagna in programma il 20 giugno e, quindi, l'ultima partita contro la Croazia, il 24 giugno a Lipsia. Il 30 giugno la vincitrice del girone disputerà l'ottavo di finale contro una delle migliori terze classificate.È in questo contesto internazionale degli Europei di Calcio 2024 che, nell'ambito del Piano Media Italia, la Puglia ha scelto di esserci negli spazi e servizi di comunicazione nel ruolo di partner istituzionale della Nazionale di Calcio maschile."Confermiamo con soddisfazione la collaborazione tra Regione Puglia e FIGC-Federazione Italiana Gioco Calcio, avviata già lo scorso anno, all'interno del nuovo Piano Media del Turismo – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Nell'ambito di Euro2024 in Germania, saremo al fianco della nostra Nazionale Italiana di Calcio maschile attraverso un'iniziativa di marketing volta ad accrescere la visibilità del brand Puglia. In 'Casa Azzurri' e sui canali digitali ci sarà l'hashtag WeAreinPuglia accompagnato dai nostri stemmi istituzionali: condividiamo con un pubblico internazionale la vicinanza e il supporto della nostra terra ai ragazzi che scenderanno in campo, agli staff, ai nostri tifosi e a tutte le professionalità italiane impegnate in questa grande competizione calcistica. Inoltre, avremo uno spot social sulla Puglia con alcuni beniamini della Nazionale come testimonial d'eccezione. Gli eventi sportivi ci permettono di veicolare i nostri valori di accoglienza e ospitalità, di una destinazione sana, inclusiva e sostenibile, in linea con lo spirito di solidarietà e condivisione proprio del calcio e di questo Campionato europeo. Naturalmente, in bocca al lupo all'Italia".Il brand Puglia nell'ambito di "Casa Azzurri" sarà sia nel sito della Nazionale che negli allestimenti del quartier generale, nei canali di promozione degli Europei nonché nel video che sarà realizzato e diffuso sui canali social, che conta una community di 16 milioni di follower. Insomma, fino al 14 luglio gli Europei di Calcio 2024 faranno giocare su più "campi" anche la Puglia grazie alla strategia di comunicazione di brand dell'Assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione.