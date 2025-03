Tre under 14 altamurani convocati per Interregionali

Tre ragazzi dell'ASD Avanti Altamura hanno partecipato a Bitetto alla Fase interregionale Under 14 del Torneo Evolution Programme, che ha visto in campo le selezioni di Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.. Sono stati convocati gli altamurani Antonio Squicciarini, Antonio Ceglia e Maicol Dambrosio, tutti e tre del 2011. Hanno partecipato nella rappresentativa lucana (una possibilità consentita dai regolamenti per vicinanza geografica).Il torneo, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con il Club Italia, rientra nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori, offrendo loro un'occasione di confronto tecnico e sportivo. Le rappresentative, dopo una fase di attivazione, si sono affrontate in gare a campo ridotto 9 contro 9, permettendo ai ragazzi di esprimersi in un contesto di gioco dinamico e formativo.A margine dell'evento, il coordinatore regionale del SGS Puglia, prof. Antonio Quarto, ha evidenziato il valore del torneo: "Questa fase rappresenta un momento importante per i ragazzi, che hanno la possibilità di mettersi alla prova in un contesto strutturato e formativo". Presente al torneo anche Bruno Redolfi, Responsabile Nazionale dell'Area Talent Development SGS, che ha sottolineato l'importanza del progetto: "Il Torneo sta diventando sempre più un momento distintivo ed identificativo della nostra attività tecnica". Al suo fianco anche Filippo Motzo, Componente dell'Area Talent Nazionale, a conferma dell'attenzione della FIGC nei confronti dei giovani talenti e del loro percorso di crescita. Il quadrangolare Sud-Est ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di selezione verso la Fase Finale Nazionale, che vedrà impegnati i migliori talenti individuati nei vari tornei interregionali.Le associazioni sportive come l'Avanti e le altre altamurane che consentono ai giovani di praticare sport, nonostante la carenza di impianti, sono un patrimonio di valori da preservare e da far crescere. Non c'è calcio vero se non c'è la passione dei bambini e dei ragazzi che coltivano i loro sogni.