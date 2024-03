Pd: stop ai camion in città, subito rotatoria in via Bari

Comunicato stampa del Pd Altamura, a firma del segretario cittadino Pino Pignatelli.L'ingresso di camion in Città, dall'incrocio semaforico di via Bari/via Mura megalitiche, e attraverso poi via Baden Powell e via Vecchia Buoncammino è diventato insostenibile con un numero di incidenti a danno di auto, marciapiedi, strade di cui abbiamo perso il conto e con un ingorgo di macchine che rende la vita del quartiere inaccettabile e pericolosa oltre che altamente inquinante.Per questa ragione il Partito Democratico di Altamura ha lanciato un' iniziativa di sensibilizzazione rivolta all'Amministrazione comunale, per richiedere con forza un urgente avvio delle procedure utili alla costruzione di una rotatoria (come previsto da Piano regolatore) nell'incrocio tra Via bari e Via Londra con conseguente apertura di una strada di sbocco verso il prolungamento della strada che porta verso la Zona Industriale di Altamura. E' partita una raccolta firme ed una petizione online (al link https://chng.it/xNzvhMQ7JN ) sostenuta da diversi cittadini e che il PD si impegnerà a depositare presso Palazzo di Città per richiedere una soluzione urgente ad un problema che sta attanagliando non solo un quartiere ma l'intero traffico cittadino altamurano.(Nell'immagine la proposta del Pd Altamura)