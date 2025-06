Guerre nel mondo, un'assemblea cittadina per parlarne

Il Partito Democratico della Puglia e i Giovani Democratici della Puglia organizzano lunedì 23 giugno una giornata straordinaria di mobilitazione, dal titolo "Piedi qui e la testa nel mondo", dedicata alla riflessione sulle guerre e le crisi internazionali che segnano il nostro tempo. In un momento storico in cui i conflitti nel mondo continuano a causare morte e distruzione, i circoli del PD pugliese si attiveranno con assemblee e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, per affermare con forza la necessità di percorsi di pace.Ad Altamura, nella sede del Pd in via Già Corte d'appello 13, si terranno un'assemblea e un dibattito con la partecipazione di Claudio Biandolino (Partito Democratico); Annarita Marvulli, assessora del Comune di Altamura; Vincenzo Piglionica, redattore Atlante Geopolitico Treccani e analista Osservatorio sul Mediterraneo – Istituto di Studi Politici "S. Pio V"; Lucia Perrone (presidente ANPI Altamura); Salvatore Lospalluto, Alleanza Verdi e Sinistra; Vincenzo Angelastri del Movimento 5 Stelle.«La situazione internazionale è estremamente preoccupante, con conflitti che stanno causando sofferenze indicibili a milioni di persone. - dichiara Domenico De Santis, segretario Regionale del PD Puglia - Come Partito Democratico, crediamo fermamente che la pace sia possibile solo attraverso il dialogo e la diplomazia. È il momento che le armi tacciano e che le parti coinvolte si siedano al tavolo delle trattative per trovare soluzioni pacifiche. La diplomazia è l'unica strada che può portare a una vera e duratura risoluzione dei conflitti. Le assemblee nei circoli del Pd Puglia del 23 Giugno sono volte a promuovere la pace manifestando la necessità del dialogo chiedendo che le armi si fermino quanto prima.»