Elezioni: il Pd sostiene "Progetto Altamura"

Alle elezioni amministrative il Partito democratico, che non è presente con una sua lista, sosterrà "Progetto Altamura" di cui fanno parte alcuni esponenti dello stesso Pd. Lo comunicano in una nota ufficiale il segretario di Terra di Bari, Pino Giulitto, e il segretario del Pd di Altamura, Giuseppe Pignatelli.Il Partito Democratico di Altamura, intende, con questo comunicato, rispondere alle numerose indiscrezioni, fake news e pettegolezzi che sono apparsi nel corso delle ultime ore nella nostra Città.Come tutti sanno, il fallimento della costruzione di una nuova alleanza, da noi fortemente voluta, con il Movimento 5 Stelle, è avvenuto per i veti ingiustificati e non ricevibili su esponenti che da anni gravitano nel centro-sinistra altamurano. La disponibilità al dialogo del Partito Democratico non trovava corrispondenza nel M5S che si rendeva protagonista di veti, imposizioni e fughe in avanti. La mancanza di terreno politico comune, sul territorio, impediva assolutamente l'alleanza.Il Partito Democratico ha avvertito, successivamente, la responsabilità di continuare sulla strada, responsabile, affascinante ma al contempo gravosa, di presentarsi alle prossime elezioni amministrative insieme a quel che resta delle forze politiche della sinistra altamurana, dando mandato di verificare le condizioni per una candidatura a Sindaco al proprio Segretario Avv. Pino Pignatelli.Nel corso del mandato esplorativo sono apparse sin da subito le difficoltà e le mancate condizioni minime per affrontare al meglio questa campagna elettorale per lo sgretolarsi del centro-sinistra altamurano e per lo sfilarsi irresponsabile, all'ultimo momento, delle candidature di alcuni amministratori uscenti e di una parte del gruppo dirigente, giovani e meno giovani, mettendo in seria difficoltà lo stesso Partito Democratico. Anche perché nel mentre si provava a costruire una coalizione gli stessi ex consiglieri, facendo riferimento anche alla Giovanile, si sottraevano ad ogni impegno pensando al proprio tornaconto e non a quello del Partito.E' nei momenti decisivi che si appartiene alla comunità democratica attraverso i fatti e non a parole. In questo scenario l'area democratica e progressista avrebbe rischiato di non avere una rappresentanza politica in Consiglio Comunale.Pertanto, nell'ultima assemblea degli iscritti, tenutasi martedì scorso, l'Avv. Pignatelli, sciolta negativamente la riserva sulla propria candidatura, sostenuto anche dal Segretario Provinciale e dal Segretario Regionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, ha ricevuto pieno mandato a verificare le condizioni per essere presenti alle prossime elezioni amministrative, considerando anche la possibilità di candidare propri esponenti in una nuova lista aperta, strumento rivolto a tutti coloro che vorranno cimentarsi in un progetto innovativo e che vedrà il PD impegnato subito dopo le elezioni comunali.Alla luce di questi avvenimenti è evidente che il Partito Democratico in qualsiasi forma rappresenta l'unica presenza attiva del centro-sinistra altamurano in un contesto politico davvero difficile e complicato.Pertanto, l'intero Partito Democratico sosterrà la lista Progetto Altamura con Antonio Petronella candidato Sindaco. Nella stessa lista ci sono diversi nostri dirigenti e amministratori uscenti come Il Presidente del Consiglio Comunale Gino Loiudice e l'Assessore ai servizi sociali Adriano Antonacci. Con loro e con tanti altri democratici garantiremo la presenza del nostro partito in Consiglio Comunale.La coalizione di Petronella vede unite liste civiche di centro e di centro-sinistra in forte opposizione soprattutto all'altra principale coalizione nella quale sono presenti i partiti della destra reazionaria. Il Partito Democratico, appoggiando la lista Progetto Altamura, si inserisce in una coalizione che vede insieme quasi tutti i riferimenti della coalizione di maggioranza di centro sinistra della Regione Puglia. La Lista Progetto Altamura sarà garanzia dei principi riformisti e democratici che contraddistinguono il Partito Democratico in tutti i livelli.Il Segretario Terra di Bari – Pino GiulittoIl Segretario PD Altamura – PD Altamura