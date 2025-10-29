Palazzo di città
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori
Oggi la seduta pubblica della commissione elettorale
Altamura - mercoledì 29 ottobre 2025 17.01
Questa mattina, nella sala consiliare, in seduta pubblica la commissione elettorale comunale ha provveduto all'estrazione dei nominativi degli scrutatori per le elezioni regionali del 23 e del 24 novembre, tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse. Nel sorteggio, svolto tramite procedura con computer, è stata data priorità ai disoccupati/inoccupati, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse.
E' stato redatto l'elenco dei 244 scrutatori effettivi, con l'indicazione della sezione e della scuola. Inoltre è stato redatto una graduatoria per i supplenti. Gli scrutatori nominati riceveranno una notifica.
Ad Altamura le sezioni elettorali sono 60. I presidenti di seggio, invece, sono stati nominati dalla Corte d'Appello di Bari.
In allegato l'elenco degli scrutatori effettivi.