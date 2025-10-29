Elezioni regionali: elenco degli scrutatori

Elenco scrutatori effettivi Per elezioni regionali del 2025

Questa mattina, nella sala consiliare, in seduta pubblica la commissione elettorale comunale ha provveduto all'estrazione dei nominativi degli scrutatori per le elezioni regionali del 23 e del 24 novembre, tra coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse. Nel sorteggio, svolto tramite procedura con computer, è stata data priorità ai disoccupati/inoccupati, come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse.E' stato redatto l'elenco dei 244 scrutatori effettivi, con l'indicazione della sezione e della scuola. Inoltre è stato redatto una graduatoria per i supplenti. Gli scrutatori nominati riceveranno una notifica.Ad Altamura le sezioni elettorali sono 60. I presidenti di seggio, invece, sono stati nominati dalla Corte d'Appello di Bari.In allegato l'elenco degli scrutatori effettivi.