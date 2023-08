Salario minimo e spesa sociale: "estate militante" del Pd

È partita in Puglia, come nel resto d'Italia, l'estate militante lanciata dalla segretaria nazionale Elly Schlein; un invito alla mobilitazione di tutti i circoli per portare le proposte del Partito Democratico nei territori. Anche il Pd di Altamura sarà in piazza per presentare alcune proposte da sottoscrivere.L'appuntamento è per lunedì 7 agosto, in piazza Duomo dalle 18,30 alle 21,30. Saranno raccolte le firme per:1) approvare la proposta di legge sul salario minimo di 9€ all'ora;2) finanziare il fondo nazionale affitti;3) stanziare le risorse del fondo di sviluppo e coesione (FSC);4) prevedere l'aumento degli investimenti nell'edilizia studentesca pubblica e delle borse di studio.Il Pd di Altamura fa appello alla partecipazione: "Sarà un'occasione anche per raccogliere le istanze dei cittadini sulle tematiche locali, pertanto invitiamo tutti a raggiungerci in piazza".