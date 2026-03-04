Guerra
Guerra
Cronaca

Guerra in Medio Oriente: anche cittadini altamurani bloccati negli Emirati Arabi Uniti

Professionisti e vacanzieri che si trovano soprattutto a Dubai

Altamura - mercoledì 4 marzo 2026 19.29
Nello scenario bellico del Medio-Oriente, innescato dall'attacco di USA e Israele a Iran e acuito dalla rappresaglia iraniana in vari Paesi della regione, sono tantissimi gli italiani che sono rimasti bloccati. Oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che sono 100.000 gli italiani "nel mondo" coinvolti dall'emergenza legata al conflitto iraniano. Non tutti vogliono rientrare, soprattutto tanti connazionali che vivono negli Emirati Arabi Uniti.

Tra le persone che si sono trovate nel conflitto ci sono anche altamurani, presenti a Dubai soprattutto per motivi di lavoro. Sono commercianti, rappresentanti di affari, professionisti della ristorazione o dell'accoglienza nelle catene alberghiere ma ci sono anche persone che erano in vacanza.

Sabato alcuni droni iraniani hanno colpito la rinomata località emiratina, altri sono stati intercettati e distrutti. Con il passare dei giorni, la situazione si è tranquillizzata ma non è ancora del tutto rassicurante. Nell'opulenta città degli Emirati Arabi la vita quotidiana non è ripresa normalmente. Le scuole sono chiuse. Non si può viaggiare. Per chi volesse o per chi deve rientrare, non c'è possibilità di lasciare il Paese perché non ci sono voli per i rimpatri per la chiusura dello spazio aereo, con la sola eccezione di collegamenti speciali istituzionali organizzati dai governi.

Inoltre il consolato italiano non assiste i connazionali negli Emirati Arabi Uniti e aggiorna soltanto tramite i canali "social" o l'app Viaggiare sicuri. Ai numeri di emergenza non risponde nessuno, salvo messaggi pre-registrati che però non forniscono alcun tipo di assistenza. Una situazione di forte incertezza.

Uno degli altamurani presenti è Piero Branà che si occupa di vendita di una pregiata linea di caffè con chicchi in oro, nelle lussuose catene di hotel. Lamenta la mancanza di assistenza da parte del Consolato italiano e si augura che la situazione possa normalizzarsi quanto prima visto che il clima che si sta vivendo è "irreale". Sabato si trovava da amici a Dubai quando ci sono stati gli attacchi dei droni. Le autorità locali rassicurano che la situazione è "sotto controllo" per la protezione delle persone.


Per chi vuole raccontare la propria storia, può scriverci (info@altamuralife.it) o contattarci su Facebook.
  • Lavoro
  • Viaggio-soggiorno
Altri contenuti a tema
Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma Scuola e Lavoro Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma Incontro decisivo il 2 marzo nel Ministero
Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro Scuola e Lavoro Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro Il Comune ammesso al finanziamento di "Punti cardinali"
Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Scuola e Lavoro Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Dopo l'incontro di ieri a Bari
Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Economia Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Sono state definite le priorità
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici Economia Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici In due settimane previsti vari incontri a Bari e Roma
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Scuola e Lavoro Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Previsti 479 esuberi e la chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo Jesce
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Scuola e Lavoro Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Allarme dei sindacati
Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
4 marzo 2026 Team Altamura ospita il Foggia. Obiettivo: tornare a vincere
Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
4 marzo 2026 Troppe richieste di incentivi, sospesi i bandi Pia per le imprese
Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
3 marzo 2026 Nuovo piano urbanistico: riprendono gli incontri con i cittadini
Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
3 marzo 2026 Stanziati fondi per ripristino ferroviario tra Altamura e Jesce-Matera
Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
3 marzo 2026 Vertenza Natuzzi: serve politica industriale, non assistenza
Natuzzi: riprende il dialogo tra azienda e sindacati
2 marzo 2026 Natuzzi: riprende il dialogo tra azienda e sindacati
Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale
2 marzo 2026 Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale
Rapina con coltello in un supermercato, arrestato
2 marzo 2026 Rapina con coltello in un supermercato, arrestato
Soccer Altamura: importante sfida casalinga
2 marzo 2026 Soccer Altamura: importante sfida casalinga
Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
1 marzo 2026 Volley pool salvezza: netta vittoria per 3-0 in casa
Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
1 marzo 2026 Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
28 febbraio 2026 Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.