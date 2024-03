Nuova corsa autobus nella zona industriale

E' stato attivato il servizio autobus nella zona industriale in via Gravina ad Altamura. Il Comune ha voluto attivare questo servizio di corsa sperimentale e straordinaria, affidandolo alla società Autolinee Marino Michele srl che gestisce il servizio di trasporto urbano."Siamo convinti - dichiarano il Sindaco Petronella e l'Assessore con delega ai Trasporti Cecilia Tafuni - che attraverso questo ulteriore servizio, anche la Zona Industriale sia servita. Ad Altamura bisogna ancora continuare ad investire sul trasporto pubblico locale per migliorare la viabilità e la vivibilità stessa della città. Auspichiamo che i lavoratori e i cittadini tutti preferiscano sempre più la via del trasporto pubblico, piuttosto che l'utilizzo delle proprie autovetture private. È un primo passo attraverso cui possiamo iniziare a cambiare il nostro modo di fare".