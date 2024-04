Auto in fiamme all'incrocio in via Selva

Un altro incendio ad Altamura. Ieri due episodi: in mattinata nella zona del Boschetto e nel pomeriggio in una ditta della zona industriale, in via del Tabacco - via del Lino in cui si sono bruciate imbottiture.Stasera un veicolo in fiamme sulla strada statale 96, in prossimità dell'incrocio in via Selva. Da accertare le cause dell'accaduto. Non risultano conseguenze per le persone.Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.